Wenn man neben einer top-sanierten Autobahn solch desolate Rastplätze wie in Rivenich sieht, stellen sich einem unweigerlich mehrere Fragen: Warum existiert dort kein einheitliches Vorgehen? Weiß bei den zuständigen Behörden die rechte Hand nicht, was die linke tut? Findet da kein Informationsaustausch statt? Oder ist es ihnen wirklich einfach egal? Der heruntergekommene Zustand der WC-Gebäude sowie der gesamten Infrastruktur auf den Rastplätzen und das Bild einer frisch sanierten Autobahn passen nicht zusammen. Es sieht so aus, als wären die Rastplätze bei der Sanierung einfach vergessen worden oder als hätte man sich zu spät darum gekümmert. In der mehr als dreijährigen Sanierungszeit der Autobahn wäre ja sicher genug Zeit gewesen, um auch die beiden Rastplätze wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen. c.moeris@volksfreund.de