Kommentar zur Afa-Resolution in Hermeskeil Richtiger Zeitpunkt für dieses Signal des Stadtrats

Je mehr Menschen auf engem Raum, desto eher steigt das Konfliktpotenzial. Aber 1600 Asylbegehrende in einer 7000-Einwohner-Stadt sind auch außerhalb der Afa sichtbar, nutzen die örtlichen Strukturen wie Ärzte, Busse, Schwimmbäder und Einkaufsmöglichkeiten. Das führt – so ehrlich muss man sein – an der ein oder anderen Stellen auch zu tatsächlichen Problemen. Hinzukommen subjektive Wahrnehmungen, wegen denen sich manche Hermeskeiler in bestimmten Bereichen der Stadt abends unsicher oder unwohl fühlen. Nimmt man beides zusammen, entsteht der Eindruck, dass die aktuelle Belegungssituation der Afa für die Stadt womöglich nicht mehr zu schultern ist. In sozialen Netzwerken gab es zuletzt vermehrt Kommentare in diese Richtung. Das kann ein gefährlicher Nährboden sein für extreme politische Kräfte, die die Situation für ihre Zwecke auszunutzen versuchen. Und es kann ein Punkt sein, an dem, trotz aller bisherigen Hilfsbereitschaft, die Stimmung kippen könnte – was der Stadtrat verhindern will. Vor diesem Hintergrund ist jetzt der absolut richtige Zeitpunkt für diese Resolution und für dieses Signal an das Land. Und es wäre der richtige Zeitpunkt für die Landesregierung, den Hermeskeilern jetzt in irgendeiner Weise entgegen zu kommen und klar zu machen, dass sie deren Bedenken ernst nimmt. Dabei sollte auch geprüft werden, ob sich andere Afa-Standorte nicht womöglich eher für weitere Aufstockungen anbieten.