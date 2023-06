Kommentar zur Kritik am Glasfaserausbau der UGG in Hermeskeil Zu viele Projekte gleichzeitig – das rächt sich eben

Es werden Termine genannt, die nicht eingehalten werden. Es werden verlässliche und dem Bürger kommunizierbare Pläne zum Ablauf der Bauphasen versprochen, die es dann doch nicht gibt. Die anfänglich monierten Qualitätsprobleme bei Tiefbau und Pflasterarbeiten sind offenbar inzwischen abgestellt. Doch scheint es jetzt am Personal zu fehlen, um die Leitungsgräben ordentlich, aber zügig mit Asphalt zu verschließen. Betroffene Anlieger erfahren eher zufällig, wo es mit den Arbeiten weitergeht, und wissen nicht, was aus ihren noch nicht verlegten Hausanschlüssen wird. Wann das Netz in Betrieb geht, kann zurzeit keiner sagen.