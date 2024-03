Meinung Bemerkenswert, wie falsch die Polizisten sich erinnern

Es ist schon erstaunlich, wie schlecht sich gleich alle vier Polizisten und auch der ehemalige Mitarbeiter des Trierer Ordnungsamts und seine Kollegin an ihren gemeinsamen Einsatz in Trier-Euren erinnern können und diesen unisono falsch einschätzen. Keiner sagte vor Gericht das aus, was das Video der Überwachungskamera zeigt: Die Gewalt ging nicht von dem Eurener Privatmann aus, sondern von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst selbst.