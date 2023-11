Kommentar zur Aufgabe des Bickendorfer Lädchens Dorfläden haben keine Zukunft

Was haben sich die Menschen nicht gefreut, als in Bickendorf nach Jahrzehnten wieder ein kleiner Dorfladen eröffnete. Von überall gab es Lob und Daumen hoch in den sozialen Medien. Das Bickendorfer Lädchen hatte sogar einen eigenen Facebook-Kanal. War es doch ein Aushängeschild für den mutigen, wirtschaftlich riskanten Versuch einer Frau gegen den Strom zu schwimmen, in einer Zeit, in der Tante Emma Läden allerorts aus dem Dorfbild verschwinden.