Meinung Gemeinsam Lösungen finden

Die Geschwindigkeit, mit der die Autofahrer über die B 407 in Höhe der Felsenmühle bei Reinsfeld fahren, ist hoch. So hoch, dass selbst für Autofahrer das Abbiegen zur Mühle oder dem Wanderparkplatz „Frau Holle“ auf der vielbefahrenen Straße zur Gefahr wird. Unter diesem Aspekt ist es verständlich, dass eine Bushaltestelle an dieser Stelle zu gefährlich werden kann.