Meinung : Kommentar zur Baldauf-Nachfolge: Die CDU verpasst den Befreiungsschlag

Mainz Die zweitägige CDU-Klausurtagung wäre Gelegenheit für einen Neustart gewesen. Doch von neuem Personal fehlt noch jede Spur. Stattdessen beschert die Fraktion Christian Baldauf einen tragischen Abgang, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Immerhin eine Aussprache mit anschließend geschlossenen Reihen ist der CDU vorerst gelungen. Von Intrige will keiner mehr sprechen, die Fraktion schweigt über das, was war. Dieses Momentum hätten die Christdemokraten für einen Neustart nutzen können. Doch ein Befreiungsschlag aus der selbst verschuldeten Misere ist der Fraktion misslungen. Baldauf bleibt nun mehr als zwei weitere Monate ein gestürzter Chef an der Spitze. Und die CDU tritt auf der Stelle - Häme vorprogrammiert.