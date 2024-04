Kommentar zur Kita in Könen Probleme bei Sanierung sind Argument für Neubauprojekte

Weltweite Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg wirken sich teils extrem auf Projekte in den Städten und Gemeinden der Region aus. Das zeigt auch die Sanierung des Kindergartens in Konz-Könen. Statt – wie ursprünglich geplant – 2022 nach zwei Jahren in eine frisch sanierte Kita einzuziehen, warten die Familien in Könen im Frühjahr 2024 immer noch auf einen definitiven Termin. Womöglich werden die fertigen Räume erst nach den Sommerferien freigegeben.