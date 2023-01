Meinung : Das gibt es noch

Waxweiler Das gibt es also doch noch: Ein Disput, der sich in einen Kompromiss auflöst. So etwas ist selten geworden. Ein Kommentar zur schnellen Einigung an der Heulhauser Mühle.

Warum das funktionierte? Weil beide Parteien, Unternehmer und Behörde, nicht auf stur geschaltet haben. Weil sie aufeinander zugegangen sind. Mit Argumenten und mit Verständnis für die andere Seite.

Im großen Krisengeschehen unserer Zeit nur eine Randnotiz. Und trotzdem ein Beispiel dafür, dass nicht alles in heilloser Konfrontation enden muss.