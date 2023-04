Meinung Treviris-Passage: SWT und Volksbank müssen Verantwortung übernehmen!

Der Volksbank gehe es nicht in erster Linie um „Maximalrendite“, wenn sie mit ihrer Beteiligungsgesellschaft große Bauprojekte in Trier übernehme, sondern um „eine gute, zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Trier“: Das beteuerte Bankvorstand Alfons Jochem im Oktober 2021 im Interview mit dem Volksfreund. Mehr noch als beim gemeinsamen Großprojekt mit den Stadtwerken in der Ostallee muss die Bank sich bei Umbau und Neuausrichtung der Treviris-Passage an diesem Versprechen messen lassen.