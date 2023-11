Zur Unterbringung von Flüchtlingen in Bernkastel-Wittlich Landkreis stößt an Kapazitätsgrenze

Wenn in den Landkreisen, Städten und Gemeinden in Zukunft noch mehr Asylsuchende ankommen werden, obwohl kaum mehr Wohnraum zur Verfügung steht, fragt man sich: Wo sollen die Menschen dauerhaft wohnen? Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften kann nur eine temporäre Lösung sein. Die Menschen können nicht ewig in Notunterkünften untergebracht werden.