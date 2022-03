Landesparteitag in Wittlich : Kommentar zur CDU-Wahl: Die Mitglieder waren klug, der Chef muss jetzt liefern

Landesparteitag in Wittlich

Mit 84 Prozent hat Baldauf ein ordentliches Ergebnis beim Parteitag in Wittlich erreicht. Foto: dpa/Harald Tittel

Wittlich 84 Prozent für den Landesvorsitzenden sind ein sehr ordentliches Ergebnis. Die CDU-Mitglieder waren klug genug, ihren neuen Chef nicht abzustrafen. Nun muss Christian Baldauf in kurzer Zeit seine Stärken voll ausspielen, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Der Wittlicher Bürgermeister hatte als Gastgeber für den Parteitag einen Wunsch mitgebracht. „Zusammenhalt muss die Losung des heutigen Tages sein“, sagte Joachim Rodenkirch in seinem Grußwort. Der Kandidat Christian Baldauf brauche ein überragendes Ergebnis - „ohne Wenn und Aber“. Rodenkirch hatte recht.

84 Prozent also. Das ist am Ende ein sehr ordentliches Ergebnis für den Pfälzer geworden. Mehr war keinesfalls zu erwarten gewesen nach den Wahlniederlagen. Weniger wäre durchaus möglich gewesen. Die CDU-Delegierten waren aber klug genug, ihren Frontmann nicht abzustrafen. Sie folgten Rodenkirchs Aufruf - in großen Teilen.