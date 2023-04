Meinung Die Stadt sollte Neugründer über Regeln zur Außenwerbung informieren

Obwohl die Stadtverwaltung in dieser Sache keine Bringschuld hat und es eigentlich Aufgabe der Unternehmer ist, sich über die geltenden Regeln zur Anbringung von Außenwerbung zu informieren, würde sich Ärger vermeiden lassen, wenn man den Händlern frühzeitig eine Informationsbroschüre und den Satzungstext in die Hände drücken würde – bestenfalls bei der Gewerbeanmeldung und frühzeitig, bevor Ladeninhaber den Auftrag zur Erstellung von Außenwerbung vergeben. So ließe sich mancher Ärger um Reklame vermeiden – sofern Händler nicht bewusst gegen die Regeln der Werbesatzung verstoßen. c.moeris@volksfreund.de