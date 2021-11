Meinung : Besser wäre eine dauerhafte Förderung

Bitburg/Prüm/Daun Mehr Schulbusse gerne, aber dann bitte unabhängig von der landesweiten Inzidenz. Denn diese Regelung bereitet einige Probleme.

Dass wegen der Corona-Pandemie zusätzliche Schulbusse eingesetzt werden, ist sehr gut. Allerdings sollten diese, wie im letzten Schuljahr, unabhängig von der Inzidenz gefördert werden. Ansonsten kann es zu solch paradox anmutenden Situationen wie im Eifelkreis kommen, dass die Busse in der einen Woche wegen niedriger Inzidenz nicht fahren, in der anderen dann aber doch wieder zum Einsatz kommen.

Das führt zu Verwirrung und Unmut bei den Eltern und betroffenen Schülern. Schließlich sollte deren Hausaufgabe nicht sein, nachzurechnen, ob am nächsten Morgen ein zusätzlicher Schulbus an der Haltestelle steht.

Außerdem könnten Kreise und Verkehrsunternehmen mit einer Förderzusage unabhängig von der Inzidenz viel besser planen. So könnten vielleicht auch in Regionen Zusatzbusse eingesetzt werden, wo bisher wegen des „Fahrens auf Zuruf“ keine möglich sind – zum Beispiel in der Vulkaneifel.