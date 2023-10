Doppelter Neustart Kommentar zu neuen Cafés: Große Bereicherung für Daun

Mit der Übernahme des Café Schuler durch Biobäcker Utters wird eine lange Café-Tradition in Daun fortgesetzt. Und sie wird sogar noch erweitert: Dafür sorgt Konditormeister Christian Thielen, der nach mehr als 20 Jahren in Österreich in seine Heimat zurückkehrt und im komplett umgebauten ehemaligen Elektrofachgeschäft in der Lindenstraße ein Wiener Kaffeehaus samt Konditorei eröffnet. Konkurrenz? Mitnichten! Vielmehr ist diese doppelte Neueröffnung eine große Bereicherung für die Kreisstadt, die dadurch sicherlich viele (neue) Gäste anziehen und sowohl Touristen wie Einheimische erfreuen wird.