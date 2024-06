Kommentar Ein verblüffender Sprung zum Erfolg

Seien wir ehrlich: Mit diesem Erfolg Roman Bastgens hatten nur wenige gerechnet. Er ist ein Newcomer, ein junges, frisches Gesicht. Und vielleicht ist es ihm genau deshalb gelungen, neue Wählerschichten für sich zu gewinnen. Stand Eric Achtermann für die etablierte Politik in Bernkastel-Kues, ist Bastgen ein noch unbeschriebenes Blatt. Ist seine Wahl ein Votum für einen Neuanfang nach 23 Jahren Wolfgang Port?

Im TV-Forum sprach sich der Jurist immer wieder für das Abwägen aller Meinungen aus, legte sich auf wenige Positionen fest. Womöglich wünschen sich manche lieber einen solchen moderierenden Charakter an der Spitze ihrer Stadt. Zudem hat sich Bastgen mit seinem modernen Marketing gut verkauft. Sicherlich dürfte dem Pferdefest-Macher zudem die Unterstützung durch die CDU viele Stimmen eingebracht haben. Und so ganz unbeschrieben ist sein politisches „Blatt“ auch nicht, schließlich engagierte sich sein Vater Otto Maria jahrzehntelang in der Kommunalpolitik. Auch das könnte sich positiv ausgewirkt haben.