Kontra Auch Humor hat seine Grenzen!

Es fällt schwer, einen Kontra-Kommentar zum Thema zu schreiben. Schließlich haben wir Meinungsfreiheit und jeder soll – gerade im Karneval – seine Meinung zum Ausdruck bringen können. Da gehört die Politik mit dazu, und das ist gerade in diesen Zeiten, in denen so viele Moralapostel den Bürgern was vorschreiben wollen, sehr wichtig. Die Erfahrung lehrt: Moralisten erkennt man an ihrer Humorlosigkeit.