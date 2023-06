Meinung Das kann nur der Anfang sein

Die riesige Resonanz auf den Kulturpass bei Veranstaltern und Buchhandlungen zeigt, dass die Initiative der Bundesregierung voll ins Schwarze getroffen hat. Sie greift Kulturveranstaltern in einer schwierigen Zeit unter die Arme und fördert nach Corona das Kulturleben von jungen Leuten. Nimmt man allerdings diese erklärten Ziele zum Maßstab, fragt man sich schon, wie der Kauf von Büchern oder Platten das Kulturleben beflügeln soll, die ja für individuellen Kulturgenuss stehen, der auch in der Pandemie möglich war. Aber sei es drum – Lesen zu fördern, schadet nie! Wieso jedoch ausschließlich die 18-Jährigen staatlich gesponserte Konzerte und Kinoerlebnisse genießen dürfen, während die von Corona heftigst getroffenen heute 19- bis 21-Jährigen leer ausgehen, erscheint willkürlich und unfair. An dieser Stelle sollte man als Erstes nachjustieren. Länder wie Frankreich und Italien machen es uns vor.