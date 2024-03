Meinung Kommentar: Hochwasserschutz, der den Namen verdient

Ein Park mit schönen Wegen und Sitzbänken, einer tollen Bepflanzung, durchgängiger Beleuchtung, Plätzen zum Spielen und Verweilen und, und, und. Das alles hört sich toll an und wäre es sicher auch, wenn nicht erstens die Stadtkasse leer und der Schuldenberg ohnehin haushoch wäre. Und nicht zweitens so etwas in Innenstadtnähe am Rathaus bereits gebaut und zum Publikumsmagneten wurde. Und wenn nicht drittens das Förderprogramm des Landes zum Hochwasserschutz solche Dinge überhaupt nicht vorsieht und nur an Rande mitfinanziert, weshalb die Kommune sich das dann aus eigenen Mitteln leisten müsste wobei wir wieder bei Punkt eins wären. Kurzum: Es ist gut und richtig, dass die Verantwortlichen der Stadt Gerolstein aus ihren Fehlern der beiden ersten Bauschnitte gelernt haben und sich beim dritten Bauabschnitt des Kyllumbaus nun voll und ganz auf den Hochwasserschutz konzentrieren. Das kommt der Stadtkasse, den Anrainern kyllabwärts und der Umwelt zugute.