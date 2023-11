Meinung Die vorgezogene Wahl – warum die CDU vielleicht schon am Montag einen neuen Landrat für Bernkastel-Wittlich kürt

Wenn die CDU-Mitglieder am Montagabend ihren Kandidaten für die Nachfolge von Landrat Gregor Eibes nominieren, ist das auch eine Wahl, die über die anstehende Legislaturperiode hinausgeht – falls der CDU-Kandidat die Wahl am 9. Juni gewinnt. Denn Joachim Rodenkirch, Jahrgang 1964, wäre nach der Wahl am Montag und bei einem möglichen Amtsantritt als Landrat knapp 61 Jahre alt.