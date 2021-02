Leitartikel : Ein Weiter so darf es nicht schon wieder geben

Die Ergebnisse des Impfgipfels sind ernüchternd: Bis April wird es wenig zu tun geben in den Impfzentren, von denen es auch vier in der Region gibt. Der Impfstoff bleibt im ersten Quartal ein rares Gut. Die im vergangenen Herbst geschürte Hoffnung durch rasches Impfen schnell aus dem Tunnel zu kommen, hat sich als Trugschluss erwiesen.

Gesundheitsminister Spahn spricht von „harten Wochen der Knappheit“. Und Bundeswirtschaftsminister Altmaier deutet an, dass der Lockdown auch bei einer Inzidenz unter 50 in die Verlängerung gehen könnte. Echte Lockerungen sind damit nicht in Sicht. Vermutlich bis Ostern nicht.

Es wird spannend zu beobachten sein, wie Ministerpräsidentin Dreyer nächste Woche, einen Monat vor der Landtagswahl, begründen wird, warum Restaurants, Kneipen, Hotels, Kinos und wohl auch Geschäfte weiter geschlossen bleiben müssen. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen im Land derzeit stetig zurückgeht und vor allem in der Region die Corona-Lage momentan so entspannt ist, wie seit langem nicht mehr. Trotzdem wird es wieder Durchhalte-Appelle geben („Noch ein paar Wochen müssen wir uns zusammenreißen.“), wie seit fast vier Monaten. Doch ein ständiges Weiter-So, ein Dauerlockdown, ist keine Lösung. Das kostet Milliarden und vernichtet zunehmend Existenzen. Die Menschen und auch die Wirtschaft brauchen ernsthafte Perspektiven. Und zwar jetzt. Es muss eine klare Ansage der Politik geben, ab wann und vor allem unter welchen Bedingungen Teile des öffentlichen Lebens, die Schulen, der Handel, die Gastronomie wieder hochgefahren werden können. Unternehmer müssen sich bereits heute auf den Tag X, wann immer der sein mag, vorbereiten können, um die Vorgaben zu erfüllen und dann direkt loslegen zu können. Doch nach Lage der Dinge, wird die Politik, wie bereits nach dem ersten Lockdown, diese Ansage erst kurz vor möglichen Lockerungen machen.

Nicht anders wird es bei den Schulen sein. Zwar plant das Land derzeit, diese nach dem 15. Februar Schritt für Schritt wieder zu öffnen. Doch unter welchen Bedingungen? Unklar. Vermutlich hat sich in den zwei Monaten des Distanzunterrichts nichts in den Klassenräumen geändert, um Unterricht unter Corona-Bedingungen noch sicherer zu machen. Lüftungsgeräte? Fehlanzeige. Plexiglasabtrennungen in den Klassen? Fehlanzeige. All das zeigt: Es fehlt auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie an echten Konzepten.