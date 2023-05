Meinung Eine glückliche Fügung

Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Dieser Vers aus dem Gedicht von Rainer Maria Rilke passt auf die sich abzeichnende Entwicklung in Heiligkreuz. Wieder einmal schien es so, als ob bei einer Trierer Bildungseinrichtung schiefläuft, was schieflaufen kann.

18.05.2023, 11:22 Uhr

Bisher unter einem Dach.1909 wurde das erste Heiligkreuzer Schulhaus gebaut, das 1939 und 1956 erweitert worden ist. Seit Jahren befindet sich im linken Gebäudeteil ein Hort. Nun gibt es zunehmend Platzprobleme in der Schule. Foto: Tv/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Die Stadt kündigte aus schierer Not heraus die Räume, in denen die Hortkinder untergebracht waren. Dass der Träger der benachbarten Realschule nun Räume als Ersatzquartier bereitstellen möchte, ist so etwas wie ein Geschenk des Himmels.