Meinung : Kein Tabu-Thema: Über Schutzräume muss wieder gesprochen werden

Dicke Sicherheitstüren und -tore: Die Tiefgarage Mustor wurde als Schutzraum konstruiert. Foto: Roland Morgen

Trier Der Krieg in der Ukraine könnte sich ausweiten. Brauchen die Kommunen in der Region Trier wieder Schutzräume, in die sich die Menschen im Ernstfall retten können? Auch wenn dieser Gedanke entsetzt, er muss diskutiert werden. Ein Kommentar.

Die Vorstellung erzeugt Entsetzen: Muss es wieder Schutzräume geben, in die sich die Menschen in den Städten und Dörfern bei Luftangriffen retten können? Auch wenn niemand solche Gedanken zulassen will. Das Thema sollte in den politischen Gremien auf die Tagesordnung genommen werden. Dabei geht es nicht um Panikmache, denn niemand will, dass solche Räume tatsächlich gebraucht werden. Allerdings haben auch konventionelle Raketen Reichweiten, die sie den Weg von Russland nach Deutschland leicht überbrücken lassen.

35 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges ist ein bewaffneter Konflikt im Herzen Europas wieder denkbar geworden. Die schrecklichen Bilder aus Kiew und vor allem dem Osten der Ukraine zeigen, was dann passieren könnte.

Als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer und Teilnehmer an Friedensdemonstrationen gegen die atomare Nachrüstung erlebe ich angesichts der täglichen Schreckensnachrichten und politischen Entwicklungen ein Déjà-vu. „Nie wieder Krieg!“ war einst die jugendlich-idealistische Parole. Diese Hoffnung hat sich längst zerschlagen.