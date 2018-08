Mainzer Gängelei

Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis…oder schreibe einen Erlass. So ähnlich müssen viele Winzer und Bauern gedacht haben, als ihnen die neuen Vorschriften aus dem Mainzer Landwirtschaftsministerium ins Haus geflattert sind. Von Rolf Seydewitz

Als hätten sie sich nicht schon zur Genüge mit bürokratischen Vorgaben herumzuschlagen, gibt`s für die Veranstalter von Planwagenfahrten jetzt noch eine Packung Vorschriften obendrauf.

Der Erlass ist allein deshalb überflüssig, weil Unfälle oder grobe Verstöße in der Vergangenheit absolute Ausnahmen waren. Was soll also die Gängelei? Pikant ist, dass sie aus dem Hause von Minister Volker Wissing stammt, der Bauern und Winzern in der Vergangenheit schon häufiger Bürokratieabbau versprochen hat. Jetzt wissen die Betroffenen wenigstens, was sie von den vollmundigen Ankündigungen halten können.



