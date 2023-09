Meinung In vielerlei Hinsicht ein gutes Signal

Die rasche Neubesetzung des wichtigen Leitungspostens ist auch ein Signal an die Gerolsteiner Bürger: Die Polizeispitze in Trier nimmt die Sorgen der Gerolsteiner Bürger, deren Sicherheitsgefühl durch die vielen negativen Vorfälle im Winter und Frühjahr erschüttert wurde, ernst – und hat dieser Personalfrage offenbar eine entsprechend hohe Priorität eingeräumt. Und wenn der Neue, der sich zu seinem ersten Diensttag angenehm zurückhaltend, neu- und wissbegierig gibt, ankündigt, sich viel in der Öffentlichkeit zeigen zu wollen, ist dass ebenfalls ein gutes Zeichen. Dass er darüber hinaus sagt, dass er gekommen sei, um zu bleiben, hört sich dann nochmals besser an.