Meinung zur fehlenden Mensa der Matthias-Schule Am Ende haben die Schüler das Nachsehen

Die Egbert-Grundschule ist der sprichwörtliche Elefant im Raum. Wenn die Stadtverwaltung Trier argumentiert, dass aufgrund fehlender Planungskapazitäten für die Matthias-Grundschule keine Mensa gebaut werden kann, stimmt das natürlich. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass das Projekt in Trier-Süd auf die lange Bank geschoben wird, weil die Egbert-Grundschule praktisch neu gebaut wird. Dafür sind nämlich die entsprechenden personellen Kapazitäten vorhanden. Sprich: Derzeit ist unklar, wo und wie 200 Mädchen und Jungen im kommenden Schuljahr in Trier-Süd verpflegt werden. Auch weil in Trier-Ost eine Schule für 100 Jungen und Mädchen entsteht, obwohl die Schüler aktuell bereits ein Schulgebäude haben.