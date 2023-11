Kommentar zur geplanten Änderung Bewohnerparkzone in Trier-Süd ausgeweitet – damit wächst der Druck auf Ost und Heiligkreuz

Was unterscheidet die Seniastraße von der gegenüberliegenden Adelheidstraße? Die eine Straße liegt in Heiligkreuz. Dort darf auch künftig jeder parken, wie es ihm gefällt. Die andere Straße liegt in Trier-Süd. Dort riskieren quartiersfremde Parker in absehbarer Zeit ein Knöllchen. Und von diesen gibt es eine Menge. Seien es Pendler, die mit dem Zug vom Südbahnhof aus nach Luxemburg fahren. Seien es Beschäftigte oder Besucher der City, die Parkgebühren sparen sollen.