Bürgerin hatte sich beschwert Der ZOB in Wittlich braucht eine Schönheitskur

In manchen Bereichen bietet der ZOB leider keinen so schönen Anblick mehr. Doch dem öffentlichen Platz fehlt es nicht nur an etwas Glanz. Es besteht wirklich dringender Handlungsbedarf. Das gilt insbesondere für das Mobiliar: Die Bänke sind alt und abgenutzt, bekritzelt und teils sogar kaputt. Die mit Stickern beklebten, beschmierten und verdreckten Schaukästen wirken schmuddelig und verwahrlost.