Meinung : Kommentar zum haupt- oder ehrenamtlichen Wehrleiter im Trierer Land: Sicherheit an erster Stelle

Kommentar zum haupt- oder ehrenamtlichen Wehrleiter im Trierer Land: Sicherheit an erster Stelle

Trier-Land Rund eineinhalb Jahre nach der Abstimmung wird nun wieder über das Amt des Wehrleiters in der Verbandsgemeinde Trier-Land diskutiert. Ob die Verantwortung im Haupt- oder Ehrenamt übernommen wird, sollte gut überlegt werden.

Spätestens die Flut-Katastrophe im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie wichtig gut ausgebildete Einsatzkräfte sind. Ob diese im Ehrenamt oder Hauptamt aktiv sind, ist dabei erst einmal unwichtig, so lange sie den Menschen helfen können. Wenn es Freiwillige in der Verbandsgemeinde Trier-Land gibt, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sich über die Herausforderung und auch die Verantwortung bewusst sind und das alles in Kauf nehmen, dann sollten diese die Möglichkeit haben, das Amt des Wehrleiters zu übernehmen.