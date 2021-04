Meinung : Warum es mehr Freiheiten als Anreiz für die Corona-Impfung geben darf

Der Gesundheitsminister schlägt vor, vollständig Geimpfte künftig genauso zu behandeln wie negativ Getestete. Warum das logisch und richtig ist:

Die Ethik-Kommission hatte Privilegien für Geimpfte im Februar vor allem mit dem Argument abgelehnt, dass sich jüngere Menschen ohne Vorerkrankungen wegen der festgelegten Impfreihenfolge hinten anstellen müssten, also noch gar nicht die Chance auf eine Impfung hätten. Doch nach der jüngsten Entscheidung, den Astrazeneca-Impfstoff nicht mehr an unter 60-Jährige zu verimpfen, musste die strikte Impfreihenfolge bereits geändert werden: Am Osterwochenende konnten sich Zehntausende über 60-Jährige mit Astrazeneca impfen lassen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht an der Reihe gewesen wären. Auch der Impfstart bei den Hausärzten in dieser Woche wird die festgelegte Reihenfolge noch einmal durcheinander bringen, weil den Ärzten bei der Entscheidung, wen sie wann impfen, auch eigener Ermessensspielraum zugebilligt wird.