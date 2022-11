Meinung : Wellness auf Sparflamme?

Bernkastel-Wittlich Hohe Energiekosten, doch wo sparen? Über das Dilemma der Wellnesshotel-Betreiber. Ein Kommentar unserer Autorin.

Wer ein Wellness-Hotel führt, macht sich in diesem Winter akut Sorgen. Sauna, Schwimmbad, Infrarotkabine, Ruhe- und Behandlungsräume verschlingen viel Energie. Sie zu sparen fällt schwer. Wo soll man da anfangen? Wo aufhören? Gäste eines Wellness- und Spahotels erwarten hohen Komfort, kuschelig warme Räume und besonders aufmerksamen Service. Es ist eine anspruchsvolle, zahlungskräftige Klientel. Fühlt sie sich nicht gut umsorgt, hat sie jederzeit die Möglichkeit, eine vernichtende Kritik auf einem Online-Portal zu schreiben. Welcher Hotelier will das schon? Das ist sein Dilemma.

Also kann er nur an Stellschrauben drehen. Kürzere Saunazeiten, kürzere Öffnungszeiten, möglicherweise ein Grad weniger Raumtemperatur in den allgemeinen Bereichen, das war’s auch schon. Darüber hinaus achten vorausschauende Hoteliers auch auf die energetische Beschaffenheit ihrer Wellness-Bereiche und Hotelgebäude. So gaben bei der Umfrage des österreichischen Branchenportals Wellness-Hotel.info insgesamt 67 Prozent der Hoteliers an, mit technischen Optimierungen wie Heizungs-Einstellungen und zusätzlicher Dämmung auf die Krise reagieren zu wollen.