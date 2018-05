später lesen Meinung Der alte Kitt klebt nicht mehr: Merkel geht auf Putin zu FOTO: TV / Schramm, Johannes FOTO: TV / Schramm, Johannes Teilen

Twittern

Teilen



Wächst wieder zusammen, was zusammengehört? Europa und Russland? Die Ereignisse dieser Tage, auch Merkels Treffen mit Putin am Freitag in Sotschi, deuten darauf hin. Vor ihr war der Wirtschaftsminister in Russland, davor der Außenminister. Es ist gemessen an der zurückliegenden Eiszeit eine regelrechte diplomatische Offensive. Und sie zeitigt erste Ergebnisse. Etwa die Aufnahme neuer Gespräche über die Ost-Ukraine. Von Werner Kolhoff