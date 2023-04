Meinung Kommentar zu Leerständen in Bernkastel-Kues: Bessere Rahmenbedingungen schaffen

Leerstände in belebten Einkaufsstraßen sind keine Seltenheit mehr. Vor allem Großstädte sind davon betroffen, aber auch kleinere Gemeinden. Der Grund dafür ist ein ganzes Ursachenbündel, das sowohl in Großstädten als auch in Kleinstädten zu beobachten ist. Nach der Corona-Krise und jetzt auch noch mit der Perspektive einer herannahenden Heizungskrise konfrontiert, schrecken manche Investoren davor zurück, Immobilien zu erwerben, vor allem im Altstadtbereich. Das ist ein neuer Faktor, der die Situation in Zukunft nicht leichter machen dürfte.