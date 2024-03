Meinung Nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch machen

Eine Frau arbeitet für das Gesundheitsamt Trier. Unter anderem kümmert sie sich dort maßgeblich mit um eine bestimmte Software, die bei der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens rheinland-pfalz-weit eine wichtige Rolle spielt. Die Art des Umgangs mit der Software in Trier könnte künftig in allen Gesundheitsämtern im Land nachgeahmt werden. Logischerweise arbeitet die Fachfrau auch – als Stellvertreterin – in einer landesweiten Projektgruppe mit, die sich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens kümmert. Das alles ist vollkommen unproblematisch.