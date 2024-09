Für viele kaum nachvollziehbar Trostloser Anblick inmitten einer tollen Feier

Was für ein Erfolg: Der Ehrenamtstag in Bitburg war gut besucht und wurde vor allem von den Gästen geschätzt – volle Straßen und Plätze, wohin man auch blickte. Nur ein Gelände, ausgerechnet der eigentlich als zentraler Veranstaltungsplatz gebaute und wegen seiner nüchternen Gestaltung oft gescholtene Spittel, blieb fast das ganze Wochenende leer, obwohl dort schon Tage zuvor eine stattliche Bühne aufgebaut worden war. Die hatte aber nur eine Bestimmung: Der SWR übertrug am Sonntagabend von dort aus die Livesendung „Ehrensache 2024“. Sicherlich bringt das viel Aufmerksamkeit und auch die Ehrung des Ehrenamts wurde gekonnt inszeniert, ob die prachtvolle Bühne dort aber optimal stand, dürfte fraglich sein.