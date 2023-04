Kommentar Es braucht klare Regeln

Was in Piesport nun schon wiederholt passiert ist, ist bei weitem kein Einzelfall. Extreme Rodungsaktionen waren in diesem Frühjahr unter anderem in Trier am Moselufer des Süd-Stadtteils und vor allem aber auch an der Autobahn A 602 zu beobachten. Dort blieb keine Hecke, kein Baum mehr am Leben. Rücksichtslos wurden diese wichtigen Biotope dermaßen platt gemacht, dass dort kaum mehr etwas nachwachsen kann.