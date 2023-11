Kommentar zur Einrichtung einer Kreativwerkstatt Ein Raum für alle

Eine Kreativwerkstatt für alle? Muss das denn sein? Ja, muss es. Nicht nur, dass ein Makerspace die Menschen zusammenbringt, er ist auch ein wichtiger Schritt, um allen Bürgern eine Chance zu bieten, an der Digitalisierung teilzunehmen. Denn so groß die Möglichkeiten heutzutage sind, so teuer sind sie auch.