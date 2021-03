Meinung : Der hungrige Wolf von Hasborn

Hasborn Das sagt unser Redakteur Christian Moeris zum Hasborner Wolf.

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat der Wolf einen blutigen Einstand gegeben. Viele Naturschützer werden sich dennoch über den Auftritt des Großraubtieres im Landkeis freuen. Doch beim Tod der drei Mutterschafe, die in den nächsten Tagen bis zu sechs Lämmer auf die Welt gebracht hätten, ist es verständlich, dass sich bei dem betroffenen Tierhalter nicht so recht Freude einstellen mag. Das blutige Comeback des Wolfes zeigt, dass die Wiederansiedelung des ehemals hier zu Lande ausgerotteten Raubtiers große Risiken und Gefahren birgt und es seine Gründe hat, warum die Meinungen über den Sinn einer Wiederansiedlung auseinandergehen. In einer dichtbesiedelten Kulturlandschaft, wo in fast jedem Dorf Schafe, Ziegen und andere Nutztiere gehalten werden, die neben Wild auf der Speisekarte des Raubtiers stehen, dürfte das Wolfsmanagement zu einer großen Herausforderung werden – trotz Förderkulisse für Schutzzäune und Entschädigungszahlungen. Manche Tierhalter würden dem Wolf für den Fall, dass er nur auf der Durchreise ist, wohl keine Träne nachweinen. Wie der Fall Hasborn zeigt, darf man die Wiederansiedelung des Wolfes jedenfalls nicht zu naiv betrachten, denn große Raubtiere haben auch schon mal großen Hunger. Aber ist der Wolf deshalb böse? Über die Rückkehr des Wolfes nach mehr als 100 Jahren und die Frage, ob sich der Kreis Bernkastel-Wittlich 2021 überhaupt noch als Lebensraum für das Tier eignet, ist eine angeregte Diskussion zu erwarten.

