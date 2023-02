Karneval : Zur Blackfacing-Diskussion in Kyllburg: Informieren, dann meckern (oder schweigen)

Meinung Kyllburg Denn Kyllburger Karnevalisten Rassismus zu unterstellen, entbehrt jeder Grundlage. Ein Kommentar.

Dass es rassistisch und damit absolut verwerflich ist, wenn man sich als Schwarzer verkleidet, um sich darüber lustig zu machen, steht außer Frage. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Kostüm in diese Richtung „Blackfacing“ ist. Hier ist es vollkommen in Ordnung.

Anders würde es aussehen, wenn sich eine Gruppe schwarzer Menschen meldet und sagt, dass sie sich an der Verkleidung stören. In all den Jahren ist das nicht passiert. Würde es passieren, würde man handeln, sagt man in Kyllburg.