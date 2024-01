Zwei gegensätzliche Kommentare Pro und Kontra Bauerndemo: Zurecht auf der Straße oder völlig überzogen?

Wie in ganz Deutschland demonstrieren am Montag auch in der Region Landwirte und Winzer mit ihren Fahrzeugen gegen die Kürzung von Subventionen. Vor allem in Trier wird ein großes Verkehrschaos erwartet: Die Zufahrt zum Stadtzentrum innerhalb des Alleenrings mit dem Auto ist während der Demo grundsätzlich nicht möglich. Auch die Autobahnauffahrten sollen morgens blockiert werden.