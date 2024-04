Kommentar zur Initiative der Verbandsgemeinde Ruwer Flagge zeigen! Jetzt!

In acht Punkten hat der Verbandsgemeinderat Ruwer zusammengefasst, was in einer freiheitlichen Demokratie selbstverständlich sein sollte: Toleranz, Vielfalt, Offenheit und Hilfsbereitschaft. Er nennt es verkürzt Erklärung für Demokratie und ruft Menschen – nicht nur aus dem Ruwertal – dazu auf, diese online zu unterschreiben.