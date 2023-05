Contra Eine Regierung im Regulierungsrausch

Na prima! Als wären die Verbraucher in den zurückliegenden Monaten vom rot-gelb-grünen Bündnis nicht schon genug verheizt worden, setzt die Regierung jetzt noch einen drauf. Nun soll also auch noch das Heizen mit Holz massiv eingeschränkt werden. Das sei klimaneutral, hieß es bis vor kurzem. Jetzt soll es plötzlich klimaschädlich sein. Geht’s noch, liebe Politikerinnen und Politiker? Gas und Öl sind schon des Teufels, nun also auch noch Holz?!