Kommentar Und wieder schließt ein Dorfgeschäft

Die Zeiten haben sich nun einmal grundlegend geändert: Die Verbraucher wollen jederzeit das gesamte Sortiment einkaufen können und das zu einem möglichst günstigen Preis: Da kann ein kleiner Betrieb kaum mehr mithalten. Das gilt nicht nur für die Bäckereibranche sondern auch für viele andere Lebensmittelbranchen. Es ist nun mal ein tiefgreifender Strukturwandel im Gange, der sich nicht aufhalten lässt und der auch in Großstädten greift, in denen in den Fußgängerzonen auch immer mehr Geschäfte schließen müssen.