Zur Meinungsfreiheit und ihren Grenzen Ich habe Vorurteile: Sie etwa auch? Über den CSD und andere Themen

Wenn Sie ein Laden in der Stadt nicht interessiert, was machen Sie dann? Weitergehen – tippe ich. Ähnlich verhalten sich die Allermeisten, wenn es in den Supermarkt geht. Es gibt eine riesige Auswahl, dennoch kaufen Sie nur wenige Produkte. Sie ärgern sich nicht besonders über die anderen oder starten gar eine Diskussion mit dem Marktbetreiber.