Kommentar : Rücksichtslos und asozial

Dass wir einiges an Müll entlang der Straße finden würden, war uns klar. Aber die Menge hat uns dann doch verblüfft. Und sie hat uns geärgert, sogar wütend gemacht.

Was sind das für Menschen, die einfach ihren Müll aus dem Autofenster werfen? Warum kann man nicht den Getränkebecher im Wagen lassen, bis man das nächste Mal aussteigt, und ihn dort in die Tonne werfen? In den meisten Autos sollte ja auch ein Aschenbecher vorhanden sein. Wenn man schon sein Auto vollqualmen muss, dann kann man den Geruch der Kippen doch auch aushalten bis zum nächsten Parkplatz, wo es Abfallbehälter gibt, oder nicht?