Nach Attentat von Solingen Klingenlängen dürfen jetzt keine Rolle mehr spielen

Es verwundert nicht, dass die Stimmung um alle Aspekte der Migration in Deutschland inzwischen extrem angespannt ist, dass dieses Thema im politischen Diskurs und auch am Küchentisch eines der bestimmenden ist. Die Angst geht um, das hört man immer wieder. Die Angst, abends in Parks zu gehen, nachts in die Innenstädte. Und am kommenden Sonntag wird in Sachsen und Thüringen gewählt; schon jetzt wird versucht, aus der schrecklichen Tat politisches Kapital zu schlagen. Von allen Seiten. Doch vor allem bei der AfD reiben sie sich bereits die Hände, nachlesbar in den Netzwerken. Das – und die Tat sowieso - wird Folgen haben auch für jene, die nach Deutschland geflohen sind, die hier Schutz suchen und von denen eben keine islamistische Gefahr ausgeht. Die absolute Mehrheit.