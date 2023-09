Vandalismus in Trier Altstadt-Bewohner: „Nachts immer mehr Bekloppte unterwegs“

Es war Patrick Sterzenbach, der den Vorfall an die Öffentlichkeit brachte: „Ein Mitarbeiter hat mir am vergangenen Samstag um 9 Uhr ein Foto vom zerstörten Pranger geschickt. Da ist mir endgültig der Kragen geplatzt“, sagt der 54-Jährige. Er postete das Bild mit dem Kommentar „Die sinnlose Zerstörungswut in Trier nimmt kein Ende.“ Reaktion: Dutzende zustimmende Kommentare.