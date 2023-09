Kommentar zur Basketball-WM Die Mannschaft des Jahres – wer sonst?

Der erste WM-Titel wird vermutlich nicht den Sport in Deutschland umkrempeln wie einst Boris Beckers erster Wimbledon-Titel, als in jedem Dorf neue Plätze gebaut wurden. Aber der Basketball wird in diesen Tagen viele neue Fans gefunden haben – diese Spannung, diese Athletik, diese Finesse bieten nur ganz wenige Teamsportarten. Und für die „Sportler des Jahres“-Wahl gibt es wohl bei den Teams in diesem Jahr eher keine Alternative zu den neuen Basketball-Weltmeistern.