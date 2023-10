Meinung Eine Entschuldigung muss her

Der Ortsbürgermeister von Kordel ist ein rühriger Mensch. Medard Roth schont sich selbst und andere nicht, wenn er von einer Sache überzeugt ist. Die Kindergarten-Container für seinen Ort sind so eine Herzenssache. Nachdem das frühere Gebäude seit dem Hochwasser 2021 nicht mehr nutzbar ist, warten die Eltern sehnsüchtig darauf, dass ihre Kinder von der Interimsstätte in der Grundschule in die neue Unterkunft umziehen können. Lange haben sie deswegen Druck auf Medard Roth ausgeübt. Als der Wechsel zum Greifen nahe schien, brach ein Großbrand just bei jener Firma aus, die für die Produktion der Holzmodule verantwortlich ist.