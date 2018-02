Nachsitzen, bitte!

Mehr Geld für Schulen und Kitas - darauf haben sich Union und SPD verständigt. Die entscheidende Frage ist aber eine andere: Woher kommen Lehrer und Erzieher?

Die ersten Hausaufgaben haben CDU, CSU und SPD erledigt. Noch steht die große Koalition unter ebenso großem Vorbehalt. Einerseits, weil die Verhandler am Wochenende noch große Themen besprechen, etwa die Zukunft der Krankenversicherung und Befristungen von Arbeitsverträgen. Andererseits, weil dann die Befragung der SPD-Mitglieder folgt. Die Parteispitze hat den schwersten Gang vor sich. Martin Schulz muss erklären, warum aus dem klaren Nein zur Koalition ein Ja geworden ist. Und warum manche Einigung erst fast bejubelt und dann doch nur als erster Schritt eingeordnet wurde.

Bei der Bildungspolitik sind sich Union und SPD einig: Fast zehn Milliarden Euro sollen in diesen Bereich zusätzlich fließen, in die Digitalisierung, in den Kita-Ausbau und in mehr Ganztagsschulen. Schon ist von einem Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen die Rede. Wer soll dagegen schon etwas haben?

Dass sich der Bund wieder an der Schulfinanzierung beteiligt, ist konsequent, die dafür notwendige Änderung des Grundgesetzes richtig. Föderalismus ist ein hohes Gut. Wenn er aber dazu führt, dass die Bildungschancen vom Bundesland abhängen, leiden darunter Schüler, Eltern und Lehrer. Und wenn ein Bremer Schüler durchschnittlich mehr als ein Jahr hinter seinem Pendant in Sachsen hinterherhinkt, ist das ein Skandal. Rheinland-Pfalz übrigens landet bei diesen Vergleichen fast durchgehend im Mittelfeld – auch bei uns gibt es noch viel zu tun, vor allem mit Blick auf die Belastung der Lehrer.

Und die Aussichten sind trübe: Das zeigt etwa eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Deutschlandweit fehlen demnach bis 2025 rund 35 000 Lehrer an Grundschulen. Ausgerechnet dort, wo die Grundlagen für den späteren Erfolg der Kinder gelegt werden. Dort, wo die gut gemeinte, aber herausfordernde Inklusion bereits für Probleme sorgt. Dort, wo jungen Mädchen und Jungen teils erst die deutsche Sprache beigebracht werden muss.

Obwohl Ministerium und Behörden vor Ort immer betonen, dass es keine Probleme gibt: Schon jetzt sind viele Lehrer auch Therapeuten, Erzieher und Integrationshelfer. Schon jetzt retten mancherorts nur Quereinsteiger mit viel Engagement die Unterrichtsversorgung. Die Frage nach dem Wer ist daher die wichtigste mit Blick auf ein flächendeckendes Ganztagsangebot. Zumal Erzieher ebenfalls kaum die Betreuung übernehmen können. Manche Orte finden für ihre neuen Kitas bereits keine Arbeitskräfte mehr.

Daher ist abzusehen: Bei der Bildung müsste die neue Regierung nachbessern. Sie müsste mehr Geld einplanen – und sie müsste die Länder dabei unterstützen, in den nächsten Jahren mehr neue Lehrer und Erzieher auszubilden. Zehn Milliarden: Das klingt zunächst viel, mit Blick auf die Herausforderungen an unseren Schulen sind sie dennoch nur eines: ein kleines Taschengeld.